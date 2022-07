Jannik Sinner è stato eliminato da Novak Djokovic ai quarti del torneo di Wimbledon

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato battuto in rimonta dal serbo Novak Djokovic ai quarti di finale del torneo di Wimbledon per tre set a due (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 di punteggio) in oltre tre ore e mezza di gioco, venendo così eliminato. Djokovic invece avanza alle semifinali — le undicesime in carriera a Wimbledon — che giocherà in settimana contro uno tra il britannico Cameron Norrie e il belga David Goffin.

Per Sinner, che fra poco più di un mese compierà ventuno anni, è comunque la miglior prestazione in carriera a Wimbledon. Era anche l’ultimo italiano rimasto nel torneo, dopo l’eliminazione di Lorenzo Sonego al terzo turno e l’assenza per positività al coronavirus di Matteo Berrettini, finalista nella passata edizione.