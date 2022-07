Un aereo easyJet è stato intercettato da un caccia spagnolo a causa di un falso allarme bomba

Domenica pomeriggio un aereo della compagnia britannica easyJet è stato intercettato in volo da un caccia dell’aviazione spagnola dopo che un passeggero aveva pubblicato sui social media un allarme bomba, rivelatosi poi falso.

L’aereo era partito dall’aeroporto di Gatwick, a Londra, ed era diretto a Minorca, nella Baleari, in Spagna. Nei video pubblicati online da diversi passeggeri si vede il caccia affiancare l’aereo nei cieli spagnoli, e scortarlo fino all’aeroporto di destinazione. Una volta atterrato, le autorità spagnole hanno trattenuto i passeggeri a bordo per circa 4 ore e fatto tutti i controlli del caso per controllare se ci fosse davvero una bomba. Alla fine la minaccia si è rivelata falsa, e il passeggero che aveva dato l’allarme (un 18enne britannico) è stato arrestato.

@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x

— Ian Leslie ❤️🇺🇦❤️ (@iandrleslie) July 3, 2022