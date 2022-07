L’Italia di pallanuoto ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di Budapest: è stata sconfitta in finale dalla Spagna

La nazionale italiana maschile di pallanuoto (nota come “il Settebello”) ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria: è stata sconfitta in finale dalla Spagna, ai rigori, col punteggio di 15 a 14. Dopo una rimonta di quattro punti da parte dell’Italia, alla fine dei tempi regolamentari il risultato tra le due squadre era di 9 a 9: con il settimo rigore, sbagliato dall’Italia, la Spagna è tornata a vincere un campionato del mondo dopo 21 anni.

Agli ultimi mondiali disputati prima della pandemia da coronavirus, quelli del 2019 in Corea del Sud, l’Italia aveva vinto la medaglia d’oro battendo proprio la Spagna. Quest’anno l’Italia era arrivata in finale superando per 11 a 10 la Grecia, che ha vinto la medaglia di bronzo in semifinale battendo la Croazia per 9 a 7.