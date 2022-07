Weekly Beasts

Uno dei temi ricorrenti nella raccolta delle bestie più fotogeniche della settimana è il caldo: al Bioparco di Roma, per esempio, hanno iniziato a dar da mangiare il cibo agli animali sotto forma di grossi ghiaccioli ripieni, mentre altri zoo a spruzzare di frequente i propri ospiti con getti d’acqua per farli rinfrescare. Oltre a cani che sguazzano su una spiaggia spagnola o si riposano in cucce di fortuna in India, ci sono anche elefanti truccati a festa, cigni e gabbiani fugaci fotografati in scatti panoramici.