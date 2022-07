In Perù c’è un incendio vicino a Machu Picchu, uno dei più famosi siti archeologici del Sud America

In Perù si è sviluppato un incendio boschivo nei pressi di Machu Picchu, uno dei più famosi siti archeologici del Sud America: i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnerlo e giovedì le fiamme si sono avvicinate alle rovine del sito, che comprende una serie di strutture costruite dal popolo Inca oltre 600 anni fa. Il lavoro dei soccorritori per spegnere il fuoco è ancora in corso: a ostacolarlo è anche il fatto che l’incendio si è sviluppato in un’area piuttosto remota e difficilmente accessibile.

L’incendio era iniziato martedì scorso, causato dalle attività di agricoltori locali che avevano bruciato erba e sterpaglie: mercoledì il sindaco di Cusco, città montana nei pressi di Machu Picchu, ha detto che le fiamme avevano bruciato circa 20 ettari di terreno.

– Leggi anche: Forse chiamiamo Machu Picchu col nome sbagliato