Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti rafforzeranno la propria presenza militare in Europa

Mercoledì il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi mesi gli Stati Uniti rafforzeranno la propria presenza militare in Europa, in risposta alle crescenti minacce provenienti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Biden ne ha parlato nel corso della riunione della NATO che si sta svolgendo in questi giorni a Madrid, in Spagna, dicendo tra le altre cose che questo rafforzamento riguarderà anche l’Italia, dove verranno inviati nuovi sistemi di difesa aerea, senza entrare maggiormente nel dettaglio.

