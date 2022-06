Yaël Braun-Pivet è stata eletta Presidente dell’Assemblea Nazionale francese: è la prima donna a ricoprire questo incarico. Braun-Pivet è un’esponente di Renaissance (che in francese significa “Rinascimento”), il nuovo nome del partito del presidente Emmanuel Macron. Ha ottenuto 242 voti su 462, superando così la maggioranza assoluta richiesta nel secondo scrutinio.

Yaël Braun-Pivet è un’avvocata, faceva parte del Partito socialista e poi di La République en marche, il partito di Macron. È stata eletta deputata nel 2017 e nel maggio 2022 è stata nominata Ministra d’Oltremare nell’attuale governo della prima ministra Elisabeth Borne.

La nuova Presidente dell’Assemblea è intervenuta ringraziando innanzitutto il presidente uscente Richard Ferrand, che alle legislative di domenica 19 giugno aveva perso il suo seggio in Bretagna e che molti avevano indicato come uno dei simboli del pessimo risultato della coalizione di Macron, che aveva perso la maggioranza assoluta in parlamento.

Braun-Pivet ha proseguito il suo breve discorso dicendo quanto sia «lunga e tortuosa la strada per l’uguaglianza tra uomini e donne». Ha ricordato Jeanne Deroin, giornalista e femminista del XIX secolo che venne pubblicamente derisa per la sua «pretesa» di farsi eleggere deputata, e Catherine Tasca che, nel 1997, diventò la prima donna a presiedere la commissione giuridica dell’Assemblea Nazionale che la stessa Braun-Pivet ha guidato dal 2017 al 2020.