Durante una corrida in Colombia quattro persone sono morte e oltre trecento sono state ferite a causa di un crollo degli spalti

Domenica durante una corrida nella città colombiana di El Espinal, nel dipartimento di Tolima, una grossa porzione degli spalti in legno dell’arena dove si stava tenendo l’evento è crollata: almeno quattro persone sono morte e oltre trecento sono rimaste ferite.

La corrida in cui è avvenuto il crollo si chiama corraleja ed è parte della tradizionale festa di San Pedro. Come in altre corride, anche nella corraleja è previsto che membri del pubblico interagiscano con i tori correndo insieme a loro e provocandoli. Anche sabato, in una corraleja in un’altra città, molte persone erano state ferite, mentre prima ancora una persona era morta trafitta da un toro, nella città di Repelon.