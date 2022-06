Alle 12 l’affluenza ai ballottaggi è stata del 15,4 per cento

Alle 12 l’affluenza ai seggi nei comuni in cui si tengono i ballottaggi per le elezioni amministrative è stata del 15,4 per cento, in calo rispetto al dato del primo turno del 17,7 per cento. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di questa sera e lo scrutinio inizierà subito dopo. Tra le città in cui si vota ci sono 12 capoluoghi di provincia e uno di regione, Catanzaro. Le attenzioni sono concentrate soprattutto su Verona, ma si vota anche ad Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta.