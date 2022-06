Alle 19 l’affluenza al secondo turno delle amministrative è stata del 29,44 per cento

Alle 19 l’affluenza al secondo turno delle elezioni amministrative con le quali si rinnovano i sindaci di 65 comuni italiani è stata del 29,44 per cento, significativamente inferiore rispetto al primo turno, quando alla stessa ora era stata del 38,46 per cento. I seggi chiuderanno alle 23, lo scrutinio inizierà subito dopo. A Verona, dove c’è uno dei ballottaggi più attesi e seguiti tra il sindaco uscente Federico Sboarina e il candidato civico sostenuto dal centrosinistra Damiano Tommasi, l’affluenza è stata del 32,03 per cento (al primo turno era stata del 37,49%).