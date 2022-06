Una persona è stata uccisa e tre sono state ferite da colpi di arma da fuoco durante un concerto a Washington

Domenica sera a Washington, negli Stati Uniti, un ragazzo di 15 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco e altre tre persone, tra cui un poliziotto, sono state ferite. Non è ancora chiaro se a sparare siano state più persone, o una sola. L’evento, un festival di strada gratuito chiamato Moechella, si stava svolgendo all’angolo tra la 14esima strada e la U Street, in un quartiere della città piuttosto animato dal punto di vista culturale.

Quello di domenica è l’ultimo di una serie di attacchi compiuti di recente negli Stati Uniti con armi da fuoco. A maggio ci sono state due stragi, una a Buffalo e una in una scuola elementare in Texas. Nelle ultime settimane la politica americana ha ricominciato a parlare della possibilità di introdurre una legislazione più severa sulla vendita e il possesso di armi nel paese, tema su cui ci sono sempre state grandi divisioni tra Repubblicani e Democratici: finora comunque non sono stati ottenuti risultati concreti.