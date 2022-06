Da lunedì mattina molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una pagina con scritto “Errore di accesso” e “Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”. Non è chiaro a cosa sia dovuto il problema, ma le segnalazioni sono cominciate lunedì mattina e sono poi continuate nel primo pomeriggio.