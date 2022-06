È stato arrestato in Puglia il regista canadese Paul Haggis, accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate 

Domenica a Ostuni, in Puglia, è stato arrestato il regista canadese Paul Haggis con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Mercoledì scorso una donna che era stata trovata in stato confusionale all’aeroporto di Brindisi lo aveva denunciato accusandolo di averla violentata per giorni in una camera d’hotel. Haggis era a Ostuni per il Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica “Allora Fest”, previsto per questa settimana, ed è stato arrestato su richiesta della procura di Brindisi.

La donna, di nazionalità inglese, era stata soccorsa in aeroporto dal personale di terra: secondo la sua testimonianza sarebbe stato Harris a lasciarla lì all’alba, in condizioni fisiche e psicologiche precarie. Era poi stata portata in ospedale, e aveva formalizzato la denuncia. L’indagine è durata alcuni giorni e ha portato alla disposizione del fermo per Haggis, che si è dichiarato innocente attraverso il suo avvocato.

Haggis ha 69 anni, ed è noto come sceneggiatore di film come Milion Dollar Baby, Casino Royale e Quantum of Solace e anche come regista, principalmente dei film Nella valle di Elah e Crash, per il quale aveva vinto un Oscar nel 2006. Nei mesi scorsi aveva diretto un cortometraggio per promuovere la candidatura del comune pugliese di Mesagne a capitale della cultura italiana nel 2024. Nel 2018 Haggis era già stato accusato di stupro e violenze sessuali da altre quattro donne, ed è sotto processo da allora.