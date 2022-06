Foto da Talk

Anche l’edizione di Talk a Pesaro di quest’anno è andata benissimo. Agli incontri organizzati dal Post hanno partecipato centinaia di persone, affollando gli spazi offerti dal comune di Pesaro e facendoci pensare che ne servano di ancora più capienti, per il futuro. C’è stato il sole, ma anche abbastanza ombra per tutti. E c’è stato il mare, per chi ha voluto, prima e dopo gli incontri di Talk. E Pesaro è una città sempre molto accogliente, che vi consigliamo. Grazie a tutte le persone che sono venute – tantissime erano abbonate al Post e leggeranno queste righe – e grazie agli amici e agli ospiti del Post che hanno raccontato e discusso e spiegato le cose che sanno meglio. Ci vediamo al prossimo Talk.