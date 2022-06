La decisione dell’azienda di stato russa Gazprom di ridurre la quantità di gas inviata all’Italia e alla Germania è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Le altre notizie principali sono il viaggio di oggi a Kiev del presidente del Consiglio Draghi, del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholz per incontrare il presidente ucraino Zelensky, l’annuncio della Banca Centrale Europea di nuove misure per contrastare la crescita dello spread, salito dopo la decisione della settimana scorsa sull’aumento dei tassi, mentre Avvenire e il Manifesto si occupano dei dati diffusi dall’ISTAT sulla povertà in Italia, e il Dubbio e il Riformista aprono sulle assoluzioni nel primo processo per il fallimento di Banca Etruria.