I BTS si prenderanno un periodo di pausa per dedicarsi a progetti solisti

I BTS hanno annunciato che si prenderanno una pausa per dedicarsi a progetti solisti. I sette cantanti della band – una dei gruppi più popolari al mondo e soprattutto il più noto nel genere k-pop (il fenomeno musicale e culturale sudcoreano che dagli anni Duemila ha cominciato a farsi conoscere in tutto il mondo) – ne hanno parlato durante un evento trasmesso su YouTube, organizzato per celebrare i nove anni di carriera.

Durante l’evento, RM, pseudonimo di uno dei cantanti, ha spiegato la decisione dicendo che «il problema con il k-pop e con tutto il sistema che lo sostiene è che non permettono di maturare: bisogna di continuo produrre nuova musica e fare qualcosa». Un altro dei cantanti dei BTS, J-Hope, ha specificato che questa pausa non significherà la fine del gruppo, ma ha rivelato di aver già iniziato a lavorare al suo progetto solista. Tuttavia dopo l’annuncio fatto nel corso dell’evento, l’agenzia che gestisce la band ha diffuso un comunicato in cui ha detto che i membri dei BTS non smetteranno di lavorare come gruppo, ma che semplicemente per il momento si concentreranno sulle proprie carriere da solisti.

