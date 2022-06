L’Italia è stata battuta 5-2 dalla Germania nel quarto turno di Nations League

La Nazionale maschile di calcio ha perso 5-2 contro la Germania a Mönchengladbach nel quarto turno di Nations League. Come nelle precedenti tre partite del torneo, l’Italia ha giocato con una squadra sperimentale fatta perlopiù da giovani ed esordienti. La Germania invece ha giocato con la formazione titolare e nonostante non venisse da un periodo particolarmente positivo, la differenza vista in campo è stata enorme, come il risultato finale. I gol sono stati segnati da Kimmich e Gündoğan nel primo tempo, da Müller, Werner (doppietta), Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni nella ripresa.

Con la sconfitta di Mönchengladbach — una delle peggiori nella storia recente della Nazionale — l’Italia scende in terza posizione nel gruppo 3 con un punto in meno della Germania, seconda, e due dall’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi, che a sorpresa ha battuto 4-0 l’Inghilterra a Wolverhampton dopo averla già battuta 1-0 dieci giorni fa a Budapest. Le ultime due giornate di Nations League si giocheranno a metà settembre.