Weekly Beasts

In questi giorni il Parco zoo Falconara, in provincia di Ancona, ha diffuso le foto del primo cucciolo nato in Italia di okapi, un animale imparentato con la giraffa e originario delle foreste della Repubblica Democratica del Congo. L’okapi (Okapia johnstoni) ha un corpo marrone scuro con strisce bianche sulle zampe e sulla parte posteriore, il collo lungo e la testa affusolata, ed è considerato una specie a rischio nella “Lista rossa” dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l’ente riconosciuto dall’ONU che valuta quali specie animali e vegetali rischiano l’estinzione. Quello fotografato a Falconara è nato lo scorso 24 aprile ed è stato chiamato Italo, sia in onore del posto in cui è nato, sia per omaggiare Italo Palanca, che fondò il parco nel 1968. Assieme a Italo, tra le bestie più fotogeniche degli ultimi giorni ci sono un gregge di pecore in transumanza, un cane e un bue vestiti a festa e una giraffa.