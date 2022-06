Da domenica non servirà più fare un test per il coronavirus per andare negli Stati Uniti

Da domenica 12 giugno per andare negli Stati Uniti dall’estero in aereo non sarà più necessario il tampone con risultato negativo fatto il giorno prima della partenza. Le autorità statunitensi hanno detto di aver deciso di togliere l’obbligo in seguito allo «straordinario progresso» fatto dal paese nel contenimento del contagio da coronavirus. Gli operatori turistici facevano da tempo forti pressioni per l’abolizione di questa misura, sostenendo che limitasse la ripresa economica del settore. La decisione verrà rivalutata dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’organo di controllo sulla sanità pubblica, tra 90 giorni. Resta invece obbligatorio presentare il certificato che attesta la vaccinazione.