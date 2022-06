I giornali di stamattina aprono con notizie diverse fra loro, che vanno dal contrattacco dell’esercito ucraino a Severodonetsk al salario minimo passando per le tensioni interne alla maggioranza di governo in Italia. Sui giornali sportivi si parla soprattutto di calciomercato ma anche del sorprendente pareggio della Nazionale italiana di calcio maschile contro la Germania in Nations League.