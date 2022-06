Weekly Beasts

Qualche settimana fa al Tropiquarium di Servion, in Svizzera, sono nate due tartarughe giganti delle Galapagos: una delle due è albina, e lo zoo ha detto che è la prima volta al mondo che una tartaruga delle Galapagos albina nasce e viene tenuta in cattività. È decisamente riconoscibile. Per continuare ci sono un leone, alcune piccole tigri, creste d’iguana, cavalli selvaggi e litigate tra scoiattoli.