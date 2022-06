I giornali di oggi, sabato 4 giugno, dedicano i propri titoli perlopiù alla guerra in Ucraina e alle ripercussioni che questa sta avendo sull’economia globale, soprattutto per quanto riguarda il commercio del grano, ancora bloccato. Si parla poi degli ipotetici piani del presidente russo Vladimir Putin, e delle strategie per contrastarli di NATO e Stati Uniti. Le notizie nazionali iniziano con il deragliamento del treno nei pressi di Roma, che non ha avuto conseguenze se non sul traffico ferroviario tra Nord e Sud. Viene dato spazio anche agli sviluppi del processo in Spagna per la morte di Niccolò Ciatti, nel 2017, in una discoteca di Lloret de Mar: venerdì uno dei due imputati è stato condannato in primo grado per omicidio volontario, l’altro è stato assolto.