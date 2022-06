Quasi tutti i grandi giornali nazionali oggi hanno in apertura un titolo sui 100 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina. Tra le altre notizie, sempre relative all’invasione russa, ci sono la decisione dell’Unione Europea di rimuovere dall’elenco di persone sanzionate il Patriarca di Mosca Kirill I, il leader della Chiesa ortodossa russa, e il rapporto dell’intelligence statunitense, di cui ha dato notizia in esclusiva Newsweek, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin nei mesi scorsi sarebbe stato curato per un cancro. Viene inoltre dato ampio spazio ai festeggiamenti per i settant’anni di regno della regina Elisabetta II del Regno Unito