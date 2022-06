Tre persone sono morte in una sparatoria in Iowa, nel parcheggio di una chiesa 

Giovedì, nello stato americano dell’Iowa, sono morte tre persone in una sparatoria, avvenuta nel parcheggio di una chiesa: un uomo armato con una pistola ha sparato a due donne, uccidendole, e poi si è suicidato con un altro colpo. La chiesa era la Cornerstone Church, cristiana, nella città di Ames, e il tutto è avvenuto mentre la messa era in corso. La sparatoria è l’ultima di una serie di altre avvenute nelle ultime due settimane negli Stati Uniti: tra le altre, ci sono state due stragi – una a Buffalo, nello stato di New York, e una a Uvalde, in Texas – un’altra sparatoria di fronte a una struttura medica a Tulsa, in Oklahoma, e sempre giovedì, in un cimitero del Wisconsin, ce n’è stata un’altra in cui sono state ferite due persone.