Cinque persone sono morte in una sparatoria in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma

Quattro persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite a Tulsa, in Oklahoma, in una sparatoria in una struttura medica che fa parte di un ospedale. A sparare è stato un uomo armato di pistola e fucile, che poi si è ucciso. La sparatoria è stata nel pomeriggio di mercoledì al secondo piano di una struttura distaccata del St. Francis Hospital che ospita, tra le altre cose, un centro chirurgico ambulatoriale e uno ortopedico.

In una conferenza stampa la polizia ha detto che l’uomo non è stato ancora identificato e che per ora non sono note le motivazioni per cui ha sparato. Richard Meulenberg, capo della polizia di Tulsa, ha detto però che la persona che ha sparato ha «deliberatamente scelto» di andare al secondo piano di quella specifica struttura.