Martina Trevisan è stata sconfitta in semifinale al Roland Garros

La tennista italiana Martina Trevisan è stata eliminata in semifinale al Roland Garros dalla 18enne statunitense Cori Gauff, con il punteggio di 6-3, 6-1. Nella partita Trevisan ha giocato meglio in risposta ed è stata messa in difficoltà soprattutto nei propri turni di servizio, durante i quali è riuscita a vincere soltanto due game. Gauff, che è la tennista numero 23 al mondo, affronterà in finale la numero 1 Iga Swiatek, che nel pomeriggio aveva battuto la russa Darja Kasatkina per 6-2, 6-1.

La semifinale del Roland Garros resta comunque il miglior risultato della carriera di Trevisan, che alla fine del torneo salirà dalla posizione numero 59 alla 26 del ranking mondiale. Trevisan è stata la quinta tennista italiana di sempre a raggiungere una semifinale in questo torneo, uno dei quattro più importanti al mondo, e la prima dal 2013.

Il suo percorso fino a qui era stato sorprendente ma non del tutto inaspettato: aveva infatti già dimostrato in diverse occasioni di potersi esprimere ad alti livelli sulla terra rossa – superficie su cui si gioca il Roland Garros – e nel 2019 era arrivata fino ai quarti di finale del torneo. A questa edizione si era presentata particolarmente in forma, dopo che aveva vinto il primo titolo della sua carriera (fra quelli del circuito maggiore) a Rabat, in Marocco, sempre sulla terra rossa.