È morto a 98 anni Carlo Smuraglia, che fu partigiano, senatore e presidente dell’ANPI

Lunedì, a Milano, è morto il politico e accademico Carlo Smuraglia, ex partigiano ed ex presidente dell’ANPI: aveva 98 anni. Era stato a lungo un dirigente del Partito Comunista Italiano, diventando prima presidente del Consiglio regionale lombardo e poi senatore per quasi 10 anni, dal 1992 al 2001 con il Partito Democratico della Sinistra (poi diventato Democratici di sinistra).

Smuraglia era nato ad Ancona il 12 agosto del 1923, e a 21 anni si era unito alla Resistenza, per cui aveva combattuto fino alla fine della guerra. Nel 1946 si laureò in giurisprudenza all’ex Collegio Mussolini, poi confluito in quella che ora è la Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA). Come avvocato si occupò tra le altre cose di difendere alcuni ex partigiani accusati di violenze compiute durante la guerra. Fece parte del Consiglio superiore di magistratura dal 1986 al 1990, eletto dal Parlamento, e presiedette per sette anni la Commissione lavoro in Senato. Nel 2011 fu eletto presidente dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, carica che mantenne fino al 2017.

