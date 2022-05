Il Monza di Silvio Berlusconi giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia

Il Monza ha vinto 4-3 contro il Pisa nel ritorno della finale dei playoff di Serie B e anche grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all’andata è stato promosso in Serie A, dove giocherà per la prima volta in 110 anni di storia.

Nella finale di ritorno giocata domenica sera, il Pisa aveva sorpreso il Monza andando in vantaggio di due gol nei primi dieci minuti. Il Monza era però riuscito a riprendersi e al ventesimo si era riportato in partita con il gol del 2-1. Nel secondo tempo, a dieci minuti dalla fine, aveva segnato il gol del 2-2, ma al novantesimo il Pisa era riuscito a portarla ai tempi supplementari, dove però il Monza ha segnato i due gol che hanno chiuso la partita.

Da quattro anni il Monza è di proprietà di Silvio Berlusconi, che lo gestisce con il fratello Paolo, nominato presidente, e con l’amministratore delegato Adriano Galliani, lo stesso con cui aveva lavorato al Milan per trentuno anni. Con la nuova proprietà, il Monza è passato dalla Serie C alla B in un anno e dalla B alla A in due, dopo averla sfiorata nella passata stagione.

