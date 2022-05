Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1

Sergio Perez della Red Bull ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Montecarlo. Perez ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz e il compagno di squadra Max Verstappen, vincendo per la prima volta in carriera in uno dei circuiti più prestigiosi dell’automobilismo sportivo. L’altro pilota della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, ha concluso il Gran Premio di casa al quarto posto.

🏁 END OF RACE 🏁 TOP 10

Perez

Sainz

Verstappen

Leclerc

Russell

Norris

Alonso

Hamilton

Bottas

Vettel #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/rhgjN3v1Xt — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

La gara è stata condizionata dalla pioggia che ha ritardato la partenza di oltre un’ora. Le Ferrari partivano dalla prima fila, un grande vantaggio in un circuito stretto come quello di Montecarlo. Nella prima parte di gara, però, quando la pista ha iniziato ad asciugarsi, la Ferrari ha commesso un errore di strategia facendo rientrare Leclerc ai box per due volte in poco tempo. Alla seconda sosta, Leclerc è stato fatto rientrare dietro a Sainz e da lì non è più riuscito a rimontare.

Invece dei tradizionali 78 giri, la gara si è conclusa al sessantaquattresimo giro per i sopraggiunti limiti di tempo a causa del rinvio della partenza. Le due Red Bull e le due Ferrari l’hanno conclusa insieme, una dietro l’altra. Grazie al terzo posto, il campione del mondo in carica Verstappen ha guadagnato ancora qualche punto di vantaggio su Leclerc nella classifica piloti.

