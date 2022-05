I Golden State Warriors giocheranno le finali NBA

I Golden State Warriors sono la prima squadra finalista della NBA e torneranno a giocarsi il titolo a distanza di tre anni. Nella notte tra giovedì e venerdì hanno ottenuto la quarta vittoria nella serie contro i Dallas Mavericks, battendoli 120-110 con 32 punti di Klay Thompson e 15 di Steph Curry. Alle finali, che inizieranno il 2 giugno, giocheranno contro Boston o Miami, la cui serie si trova al momento sul 3-2 a favore di Boston.

Golden State aveva giocato cinque finali di fila tra il 2014 e il 2019, vincendone tre, sempre contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Dopo le ultime, perse in sette gare contro i Toronto Raptors nel 2019, la squadra aveva passato un periodo di ricostruzione segnato da cambiamenti nella rosa e anche da molti infortuni, alcuni dei quali risolti soltanto pochi mesi fa. Prima di quest’anno, Golden State non disputava i playoff dal 2019.

Draymond Green and the @warriors raise the Oscar Robertson Trophy as the 2022 Western Conference Champions! #PhantomCam pic.twitter.com/efr40wl2JF

— NBA (@NBA) May 27, 2022