Kevin Spacey è accusato di aver commesso quattro violenze sessuali nel Regno Unito

La Procura della Corona britannica in Inghilterra e Galles (Crown Prosecution Service, CPS) ha fatto sapere che l’attore americano Kevin Spacey (62 anni) è accusato di aver commesso quattro violenze sessuali nei confronti di tre uomini, e di aver costretto uno di questi a prendere parte a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Al momento però Kevin Spacey non si trova né in Inghilterra né in Galles, motivo per cui le accuse non possono essere formalizzate e il processo non può iniziare. Se Spacey dovesse decidere di non entrare in uno dei due paesi, il CPS potrà decidere di chiedere l’estradizione.

Le violenze di cui Spacey è accusato sarebbero avvenute due a Londra nel 2005, due a Londra nel 2008 e una Gloucestershire (Inghilterra) nel 2013. La prima persona ad accusare Spacey di aggressione sessuale fu l’attore Anthony Rapp nel 2017 per fatti avvenuti negli anni Ottanta; dopo di lui, un’altra ventina di persone l’hanno accusato di violenze simili negli ultimi anni.