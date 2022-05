A Tirana ci sono stati scontri tra tifosi e polizia alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord

Martedì sera a Tirana, in Albania, dove mercoledì sera si giocherà la finale di Europa Conference League fra Roma e Feyenoord, ci sono stati violenti scontri tra polizia e tifosi italiani e olandesi: ci sono almeno quindici feriti, tra cui due italiani ricoverati in ospedale e dieci poliziotti.

Diverse persone sono in stato di fermo, anche se non è chiaro esattamente quante: la Gazzetta dello Sport scrive che sono 48 tifosi italiani e 12 olandesi. Gli scontri sono avvenuti in diverse parti della città, con mazze, lanci di pietre e bastonate. La situazione, al momento, sembra essere tornata sotto controllo.

