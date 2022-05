Sulla gran parte delle prime pagine di oggi, domenica 22 maggio, si parla della guerra in Ucraina e delle discussioni attorno al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che è necessario rispettare per usufruire dei finanziamenti europei decisi dopo la pandemia. L’argomento principale affrontato dai giornali sportivi è l’ultima giornata del campionato di Serie A, in cui si deciderà chi vincerà lo scudetto tra Inter e Milan, mentre vari giornali scelgono già di aprire dedicando le proprie prime pagine alla strage di Capaci, l’attentato in cui fu ucciso il magistrato siciliano antimafia Giovanni Falcone, compiuto trent’anni fa, il 23 maggio del 1992.