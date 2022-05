Weekly Beasts

Guardando la foto di alcune mucche nere nelle migliori foto bestiali della settimana ci è tornato in mente il lavoro dell’artista e designer olandese Erik Kessels, che in uno dei libri che compongono la serie In almost every picture raccoglie i tentativi di una famiglia di fotografare il proprio cane nero, con scarso successo, ai tempi in cui per scattare foto servivano varie competenze tecniche per trovare la luce adatta e le cose non si risolvevano con l’aggiustamento di toni e contrasti dal cellulare. Parlando del libro su LensCulture, Christian Bunyan racconta della foto in cui il marito “accarezza un’enorme macchia nera”, di un’altra con la moglie “impegnata in chiacchiere animate con un triangolo nero”, o ancora di una “del marito sdraiato sul divano con uno scarabocchio nero ai piedi”, in un crescendo di immagini che finiscono per aumentare la curiosità di scoprire come sia davvero, quel cane nero. Alla fine si scopre che è fatto così.

Nelle foto di questa raccolta la situazione non è così tragica, ma ci sembrava un buon pretesto per raccontarvi questo aneddoto. Gli altri animali non neri fotografati in settimana sono invece gatti delle sabbie, maialini, fenicotteri e riflessi di fenicotteri, tra gli altri.