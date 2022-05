È morto il compositore e musicista Vangelis, aveva 79 anni

È morto a 79 anni il compositore e musicista greco Vangelis, noto soprattutto per essere l’autore delle colonne sonore di Blade Runner e Momenti di gloria, film per il quale scrisse una canzone che diventò assai famosa e riconoscibile, e per cui vinse l’Oscar nel 1982. Un suo portavoce, dando la notizia, ha detto che Vangelis è morto in un ospedale francese dove era in cura.

Vangelis, il cui vero nome era Evángelos Odysséas Papathanassíou, era nato nel 1943 a Volo, in Tessaglia. Si interessò di musica quando era molto giovane, ma nonostante questo la imparò da autoditatta, rivendicandolo poi negli anni successivi sostenendo che questo abbia migliorato la sua capacità creativa. Tra gli anni Sessanta e Settanta visse tra Parigi e Londra e fece parte della scena progressive rock dell’epoca, poi all’inizio degli anni Ottanta arrivò il successo con Momenti di gloria, dovuto in particolare alla scena in cui gli atleti di Cambridge corrono con la canzone di Vangelis in sottofondo.

Oltre a Momenti di gloria, Vangelis ha anche scritto i temi musicali di altri celebri film come Blade Runner e Alexander di Oliver Stone, e ha pubblicato oltre venti dischi da solista.

– Leggi anche: Una canzone di Vangelis