Martedì, a conclusione di un’indagine iniziata lo scorso marzo, la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ha annunciato che il ginnasta russo Ivan Kuliak verrà sospeso per un anno dalle competizioni organizzate stessa FIG per aver gareggiato mostrando sul petto una lettera “Z”, diventata un simbolo dell’invasione russa in Ucraina. I fatti si riferiscono alla finale delle parallele alla Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Doha, in Qatar, tenuta lo scorso 5 marzo: Kuliak, che era arrivato terzo, aveva mostrato la “Z” anche nel momento della premiazione suo podio, al fianco dell’atleta ucraino Kovtun Illia, che era arrivato primo.

Kuliak dovrà anche restituire la medaglia vinta a Doha, il premio in denaro da quasi 500 euro e pagare un contributo da quasi 2mila euro per le spese legate all’indagine. Entro 21 giorno potrà ricorrere in appello contro la decisione della Gymnastics Ethics Foundation (GEF), l’organo della FIG che ha stabilito la sanzione disciplinare.