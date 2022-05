Un parlamentare britannico è stato arrestato per un’accusa di stupro e molestie sessuali

Un parlamentare britannico di cui non è stato diffuso il nome è stato arrestato dalla polizia di Londra per un’accusa di stupro e molestie sessuali relativa a fatti avvenuti tra il 2002 e il 2009 nella capitale del Regno Unito. L’uomo è un membro del Partito Conservatore, che ha fatto sapere che aveva chiesto al politico di non partecipare alle sedute in Parlamento nel corso dell’indagine. Il parlamentare è anche accusato di condotte inappropriate nell’ambito di funzioni ufficiali.

Un portavoce della polizia ha detto che la denuncia che ha fatto partire l’indagine era stata presentata nel gennaio del 2020.