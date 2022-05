Il calciatore britannico Jake Daniels, del Blackpool, ha detto di essere gay in un breve messaggio pubblicato sul sito della propria squadra. Daniels è il primo calciatore professionista britannico a fare coming out dal 1990, quando Justin Fashianu, che allora giocava per i canadesi dello Hamilton Steel, parlò pubblicamente della sua omosessualità in un’intervista al tabloid Sun.

«Questa stagione è stata fantastica per me», ha scritto Daniels, «ma ho dovuto nascondere la persona che sono davvero. So di essere gay da sempre, e ora mi sento pronto per dirlo apertamente ed essere me stesso».

Daniels ha 17 anni, gioca come attaccante a a inizio maggio aveva esordito per la prima volta fra i professionisti entrando all’82esimo minuto nella partita fra Peterborough e Blackpool di Championship, la Serie B britannica.

Nella storia del calcio professionistico sono pochissimi i giocatori che hanno parlato della propria omosessualità in pubblico. Dopo l’annuncio di lunedì Daniels è diventato l’unico calciatore professionista nel Regno Unito dichiaratamente gay. Nella Serie A italiana nessun calciatore ha mai detto di essere omosessuale.

Come molti altri sport maschili di squadra, per decenni nel calcio maschile sono stati incoraggiati comportamenti tradizionalisti, quando non apertamente omofobi e razzisti, e in parte si continua a farlo anche oggi: lo stesso Daniels in un’intervista a Sky Sports ha parlato di quanto sia stato difficile mentire «ogni giorno» riguardo la propria identità sessuale, pur di avere una carriera nel calcio.

Nel calcio femminile europeo, invece, l’omosessualità è assai più dichiarata anche ad alti livelli: Casey Stoney, una delle più note calciatrici britanniche, disse pubblicamente di essere lesbica otto anni fa, al picco della sua carriera.

Blackpool forward Jake Daniels speaks exclusively to @SkySportsNews on becoming the UK's first male professional footballer to come out publicly as gay since Justin Fashanu. Read more: https://t.co/ZzGEehYrB6 pic.twitter.com/Kk3bTdrfnp — Sky News (@SkyNews) May 16, 2022

Dopo il suo coming out Daniels ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, fra cui quello del primo ministro britannico Boris Johnson e del capitano della nazionale maschile inglese, Harry Kane.