Weekly Beasts

Quello degli animali fotografati in campi sportivi, in momenti più o meno opportuni, è un filone ricorrente e a cui siamo in una certa misura affezionati: questa settimana si aggiungono all’elenco una lucertola agli Internazionali di tennis a Roma e un topo alla partita di baseball tra Washington Nationals e New York Mets a Washington. Ci sono poi un sacco di pennuti: un pettirosso, un pavone, due cicogne, un cigno, un gufo e due colorati meropi. Ma soprattutto, la foto di una tigre da girare a chi accusa il primo caldo.