L’esercito israeliano ha attaccato i partecipanti al funerale di Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera uccisa mercoledì

Venerdì, a Gerusalemme est, le forze di occupazione israeliane hanno attaccato la folla intenta a trasportare in chiesa la bara della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, uccisa mercoledì mentre documentava un’operazione militare israeliana. Al Jazeera ha pubblicato diversi video che mostrano l’attacco, scrivendo che i militari israeliani hanno arrestato alcuni partecipanti alla cerimonia perché portavano una bandiera palestinese e hanno provato a impedire alle persone musulmane di entrare in chiesa.

Non è ancora chiarissimo come Abu Akleh sia stata uccisa, ma il giornalista di Al Jazeera colpito insieme a lei e sopravvissuto ha raccontato che gli spari provenivano dall’esercito israeliano. Il ministero della Salute palestinese e Al Jazeera hanno detto che Abu Akleh è stata uccisa deliberatamente dall’esercito israeliano, che ha fatto sapere di avere aperto un’indagine.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

