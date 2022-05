Il cestista serbo Nikola Jokić ha vinto il premio di miglior giocatore della NBA per il secondo anno consecutivo

Il cestista serbo Nikola Jokić ha vinto il premio di MVP (Most Valuable Player, di fatto il miglior giocatore) della stagione regolare della NBA, il più importante campionato di basket al mondo. Jokić, che ha 27 anni e gioca nei Denver Nuggets dal 2015, è stato eletto MVP per il secondo anno di fila, come solo altri tredici giocatori prima di lui avevano fatto.

È inoltre il secondo giocatore europeo a riuscirci (prima di lui c’era stato il cestista greco di origini nigeriane Giannis Antetokounmpo, MVP nel 2019 e nel 2020). Nonostante l’ottima stagione individuale, in cui ha tenuto una media di 27,1 punti, 13,8 rimbalzi e 7,8 assist a partita, i Denver Nuggets hanno concluso l’anno perdendo al primo turno dei playoff contro i Golden State Warriors.

Jokić, che dopo l’eliminazione dei playoff è tornato in Serbia, ha ricevuto la notizia del premio in un maneggio dove stava correndo al trotto a cavallo, sua grande passione.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022