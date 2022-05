La Virtus Bologna ha vinto l’Eurocup, il secondo torneo del basket europeo per importanza, battendo i turchi del Bursaspor per 80 a 67. È la prima volta che una squadra italiana vince l’Eurocup, che fino al 2008 si chiamava Uleb Cup. La Virtus ha dominato la partita, in particolare grazie a una gran prestazione del playmaker serbo Milos Teodosic, che ha segnato 21 punti. Tra gli altri ha giocato bene Marco Belinelli, tornato alla Virtus la scorsa stagione per concludere la carriera nella squadra in cui era cresciuto. La Virtus, che solo sei anni fa era retrocessa in A2, ha chiuso in testa anche la stagione di Serie A, ed è ai quarti di finale contro Pesaro.

WE ARE THE EUROCUP CHAMPIONS

