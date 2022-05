Secondo i risultati parziali delle elezioni presidenziali nelle Filippine, Ferdinand Marcos Jr. è in vantaggio con il 59,7%

Secondo i risultati parziali delle elezioni presidenziali nelle Filippine, con il 61 per cento dei voti contati, Ferdinand Marcos Jr. è in vantaggio con il 59,7 per cento delle preferenze. Ferdinand Marcos Jr. è il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos, che tra gli anni Sessanta e Ottanta impose nel paese un duro regime autoritario in cui decine di migliaia di oppositori politici furono torturati o uccisi, ed era dato ampiamente come il favorito nelle elezioni. La sua principale avversaria, Leni Robredo, vicepresidente uscente del paese, avrebbe invece ottenuto il 28,3 per cento delle preferenze.