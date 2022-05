La notizia principale sulla guerra in Ucraina in apertura su molti giornali di oggi riguarda il fatto che sembra sia terminata l’evacuazione di tutti i civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove si è concentrata la residuale resistenza in città contro gli occupanti russi. Le altre principali notizie di esteri riguardano invece la vittoria elettorale in Irlanda del Nord del partito nazionalista di sinistra Sinn Féin e l’imposizione, in Afghanistan da parte dei talebani, dell’obbligo del burqa per tutte le donne.