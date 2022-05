Weekly Beasts

Le foto degli animali della settimana potrebbero rispondere ad alcune domande – quanto è alto un levriero irlandese? Cos’è un butastore occhibianchi? E un leontocebo? – e per soddisfare queste curiosità servirà scorrere la gallery, per quanto ci rendiamo conto che questo sia una evidente forma di clickbaiting. Altre foto invece richiederanno qualche minuto di osservazione in più, per riconoscere il profilo di un alligatore in acqua, o guardare bene i pulcini di oca sotto le ali della madre. Poi ci sono lepri inseguite e ignorate, ragni cittadini e un cavallo che riposa.