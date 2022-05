La Juventus femminile ha vinto per la quinta volta consecutiva il campionato di calcio di Serie A. La vittoria matematica del campionato è arrivata con una giornata di anticipo, dopo che la Juventus femminile ha battuto per 3-1 il Sassuolo. Nella storia del calcio femminile italiano, nessuna squadra aveva mai vinto prima cinque scudetti consecutivi. Intanto, grazie alla vittoria per 8-0 contro la Sampdoria, la Roma ha ottenuto la certezza del secondo posto, che le garantirà la partecipazione alla prossima edizione della Champions League femminile.

