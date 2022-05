È stato ritrovato in Germania un manoscritto di profezie di Nostradamus, rubato anni fa a Roma

Giovedì è stato annunciato il ritrovamento di un manoscritto di Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostre-Dame, farmacista e astrologo francese del XVI secolo noto soprattutto come scrittore di profezie. Il manoscritto era stato rubato anni fa dalla biblioteca del Centro Studi Storici Barnabiti, a Roma (non si sa la data precisa, ma la denuncia del furto risale al 2007). È stato ritrovato in una casa d’aste tedesca, grazie a un’indagine coordinata dalla procura di Roma e dal reparto dei Carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio culturale.

Il ritrovamento del manoscritto è stato possibile grazie a un timbro presente su una delle sue pagine, che era stata pubblicata sul sito della casa d’aste tedesca, che l’aveva messo in vendita a maggio del 2021: era il timbro della “Biblioteca SS. Blasi Cairoli del Urbe”, che nel 1991 era confluita in quella del Centro Studi Storici Barnabiti. L’asta era stata quindi bloccata e il volume era stato sequestrato dalla polizia di Stoccarda, in Germania. È stato riportato in Italia con un’operazione congiunta dei ministeri della Cultura italiano e tedesco, e restituito giovedì mattina alla biblioteca da cui era stato rubato.