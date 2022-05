Celebripost

Gli ospiti del Met Gala sono senza dubbio quelli che si distinguono per eleganza e sfarzo nell’elenco delle persone che valeva la pena fotografare in settimana: qui li trovate tutti, mentre a seguire c’è una selezione di quelli usciti particolarmente bene. Fanno la loro figura anche gli attori alla prima di Top Gun: Maverick, a partire da Tom Cruise appena sceso da un elicottero, e quelli alla prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con Rachel McAdams a mettere in mostra la mantella del suo vestito. Poi Boris Johnson e il suo cane, il papa in sedia a rotelle e l’ex cantante delle Spice Girls Melanie Brown insignita della carica di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.