È stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio

Mercoledì il governo ha deciso di prorogare l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio, come ad esempio laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori.

La decisione è stata presa in seguito a un incontro tra i ministeri del Lavoro e della Salute con i sindacati e le associazioni del mondo del lavoro: verrà così esteso il protocollo firmato da governo e parti sociali a inizio aprile, che era però stato superato dall’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile in base a cui la mascherina in tutti i luoghi di lavoro era solo raccomandabile ma non più obbligatoria. La proroga del protocollo deve ancora essere verbalizzata ma, secondo quanto riferito da diverse fonti ai giornali, dovrebbe rimanere in vigore almeno fino a fine giugno. Il protocollo non riguarderà il lavoro pubblico, dove la mascherina continuerà a essere solo raccomandata.