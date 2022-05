Il Prime Day di Amazon sarà a luglio

Amazon ha annunciato che quest’anno il Prime Day tornerà a essere a luglio, anche se non ha ancora fatto sapere la data esatta. Insieme al Black Friday, il Prime Day è la ricorrenza di sconti e promozioni più vantaggiosa tra quelle – molte – del calendario di offerte Amazon e in un certo senso è la più esclusiva, visto che è riservata agli iscritti al programma di consegna veloce Prime. Fino al 2019 il Prime Day si era sempre tenuto attorno a metà luglio, ma con le complicazioni dovute alla pandemia nel 202o era stato spostato a ottobre, per poi essere rimesso in estate, nel mese di giugno, nel 2021.

La data non è ancora stata comunicata, ma di solito le offerte più convenienti si concentrano in un lunedì e un martedì attorno alla metà del mese: considerato che il primo lunedì sarà il 4 luglio, festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, probabilmente sarà dall’11 in poi. Come sempre, per approfittare degli sconti e non farsi fregare può essere utile conoscere alcuni trucchetti che abbiamo spiegato bene qui. Chi non è iscritto a Prime ma vorrebbe approfittare degli sconti, è in tempo per farlo, anche il giorno stesso: il primo mese è gratuito e poi costa 36 euro all’anno.